Байден: Действия путина в Украине бесчеловечны

Президент США Джо Байден осудил «жестокость» президента россии* владимира путина во время встречи с премьер-министром Ирландии Мишеалем Мартином.
«Жестокость путина и то, что его войска делают в Украине — просто бесчеловечно», — сказал Байден.
Встреча в День святого Патрика должна была состояться лично в Овальном кабинете, но она произошла виртуально, поскольку Мартин вчера вечером сдал положительный тест на COVID-19.
Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».
Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!