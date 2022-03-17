Байден: Действия путина в Украине бесчеловечны

20:13, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Джо Байден фото
Фото: depositphotos.com

Президент США заявляет, что войска россии совершают множество бесчеловечных поступков против мирного украинского населения. Байден лично отметил действие путина, назвав их жестокими.

Президент США Джо Байден осудил «жестокость» президента россии* владимира путина во время встречи с премьер-министром Ирландии Мишеалем Мартином.

«Жестокость путина и то, что его войска делают в Украине — просто бесчеловечно», — сказал Байден.

Встреча в День святого Патрика должна была состояться лично в Овальном кабинете, но она произошла виртуально, поскольку Мартин вчера вечером сдал положительный тест на COVID-19.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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