Еврей погиб на войне в Украине

Мужчину отправили на фронт, где он «отдал свою жизнь за независимость и свободу Украины».

В ноябре в боях с российскими войсками был убит еврей, 21-летний Владислав Шиен.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Покойный жил в городе Днепр и ушел добровольцем в украинские военные во время вторжения *россии в Украину. Он погиб в бою.

«Владислав отдал свою жизнь, защищая свой народ. Он храбро сражался с самого начала вторжения. Я выражаю соболезнования его семье и молюсь вместе со всеми евреями Украины о восстановлении раненых и прекращение кровопролития. Я снова призываю мир вмешаться, чтобы добиться прекращения огня. Ситуация в Украине плохая, во многих местах не хватает электричества, воды, продуктов питания и лекарств», ‒ рассказал главный раввин Украины Моше Азман.

Федерация еврейских общин Украины заявила в заявлении, что «оплачивает смерть героя».

«Он был отправлен на фронт и там отдал свою жизнь за независимость и свободу Украины», — добавили в организации.

Шиен пошел добровольцем в армию в первые дни войны, которая бушует с февраля. Его друзья описывают его как гордого еврея, который каждый день надевал тфилин на фронте и молился в синагоге в Днепре, когда возвращался домой в отпуск.

Шиен был известен в своем родном городе как талантливый дзюдоист. Он занимается этим видом спорта с шести лет и выигрывал многочисленные чемпионаты на турнирах в Днепре и по всей Украине.

Он один из десятков украинских солдат-евреев, павших в боях против российского вторжения в Украину.

«Курсор» сообщал, что куда планирует бежать путин в случае поражения рф в войне.

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