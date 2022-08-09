Еврейская благотворительная организация в Украине купила 40 электромобилей

«Многие люди будут ввергнуты в нищету из-за войны», — заявил раввин Меир Стамблер. При этом на фоне войны и роста числа нуждающихся оказание помощи значительно усложнилось.

Федерация еврейских общин Украины потратила более 2 миллионов долларов на покупку парка из 40 электромобилей.

Об этом сообщили в jta.

На фоне войны и роста числа нуждающихся, а также из-за разбитых дорог и подорожания топлива, оказание помощи значительно усложнилось. Выросли цены на оказание помощи, цены на лекарства и продукты питания, однако Американский еврейский объединенный распределительный комитет, или JDC, получил неожиданную отдачу от инвестиций, которые он сделал несколько лет назад.

Одним из способов решения таких вопросов стал переход JDC от доставки еды и лекарств нуждающимся евреям к системе, при которой получатели могут сами получить эти товары в ближайшем к ним супермаркете, используя карту с предустановленными платежами. Еще одна система — JOINTECH, которая позволяет лицам, осуществляющим уход, и другим лицам общаться с пожилыми людьми и другими получателями помощи в режиме онлайн.

«Это спасет жизни», — сказал Шломо Соломон, раввин восточного города Кременчуга, где один член еврейской общины находится на аппарате жизнеобеспечения после того, как война лишила его доступа к жизненно важным лекарствам, в которых он нуждался.

Количество украинских евреев, проживавших в Украине до войны, оспаривается. Европейский еврейский конгресс заявлял, что их насчитывается не менее 360 000 человек, тогда как крупное исследование демографии еврейских общин в Европе от 2020 года показало, что община не превышает 47 000 человек. В любом случае получатели помощи составляли значительную часть общества еще до войны.

По словам раввина Меира Стамблера, председателя Федерации еврейских общин Украины, ситуация будет усугубляться.

«Очевидно, что многие люди будут ввергнуты в нищету из-за войны, во время нее и в последующие годы», — сказал он.

«Курсор» писал, что обстрелы прекратились не для всех евреев: над Уманью сбили российскую ракету.

Напомним, израильский офицер рассказал, почему украинским военным выгодно наступления рф на юге.