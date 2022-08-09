Израильский офицер рассказал, почему украинским военным выгодно наступления рф на юге

Израильский военный Виктор Верцнер назвал фактор, который повлечет уничтожение российских бойцов в захваченной ими Херсонской области Украины.

Его цитирует «Эспрессо».

По его словам, сейчас ситуация на фронтах выглядит больше, как борьба за инициативу. Он также отметил, что сейчас Украина имеет определенный успех в перехвате инициативы военных действий. ВСУ навязали врагу свои правила игры и рф* приходится менять свои планы.

Верцнер отметил, что действия Вооруженных сил Украины заставили россиян перебрасывать на Херсонщину и Запорожье дополнительные силы и средства. И, скорее всего, украинцы добивались именно этого.

Офицер также предположил, как именно россияне будут разгромлены на юге Украины. По его словам, армия рф реагирует на действия ВСУ, передислоцируя дополнительные войска на юг Украины. «Думаю, есть большая вероятность того, что россияне попытаются наступать на Херсонском и Криворожском направлениях. Однако такое наступление выглядит очень отличным маневром для ВСУ. Ведь на заранее подготовленных оборонительных рубежах украинским войскам будет легче уничтожить российскую группировку», — добавил он.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.