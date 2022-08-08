Обстрелы прекратились не для всех евреев: над Уманью сбили российскую ракету

Несмотря на предупреждения МИДа Украины, несколько сотен паломников посетили Умань на 9 Ава. В этот день над городом были замечены российские ракеты, которых до этого не было в регионе.

Ракетные обстрелы беспокоят евреев не только в Израиле. Впервые после самых первых дней войны в Украине российские ракеты были замечены над Уманью.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Как отмечает глава местных еврейских добровольцев «Ацала» Шломи Элиша, в городе раньше не было падений ракет. Украинские войска ПВО совершили успешные перехваты в воздухе в 2-3 км от могилы раби Нахмана.

Упавшие осколки не причинили вреда. Также сложно сказать, что было целью ракет – объекты в Черкасской области, где расположена Умань или что-то иное.

Несмотря на военную ситуацию и вопреки предупреждениям МИДа, в Умани, рядом с могилой раби Нахмана находятся граждане Израиля.

9 Ава в Умани было, как минимум, несколько сотен паломников.

«Курсор» писал, что жителям Израиля, пострадавшим от ракетных ударов, выплатят компенсации. Правительство разрабатывает план о выплате компенсации за разрушения, порчу имущества и другой ущерб, причиненный жителям юга в связи с обстрелами со стороны сектора Газа.

Также мы информировали, что в Гистадруте заявили о возобновлении протестов против повышения цен.

Напомним, редакция сообщала, что ЦАХАЛ сообщил о снятии абсолютно всех ограничений, введенных во время операции «Рассвет».