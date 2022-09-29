Еврейских паломников отказались обслужить в Украине

Во Львовской области на автомобильной заправочной станции хасидам отказали в обслуживании в День памяти жертв Бабьего Яра.

Это произошло 29 сентября, в четверг, в городе Яворов на территории АЗС «ОККО». Об инциденте сообщила Объединенная еврейская община. На видео заметно, что другим клиентам, в отличие от еврейских паломников, не отказали в обслуживании.



Также «Курсор» сообщал о том, как долго *рф сможет продолжать войну в Украине.

Помимо этого, самолет израильской разработки взлетел в США и совершил успешный первы полет.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!