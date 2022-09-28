Успешный первый полет: самолет израильской разработки взлетел в США

Полностью электрический прототип самолета израильской разработки по названию Alice, провел успешный полет в США.

27 сентября, во вторник, самолет вылетел из города Мозес-Лейк (штат Вашингтон), после двух широких разворотов вокруг аэродрома поднялся на высоту примерно 1 километра, и через 8 минут приземлился.

Об этом сообщает JNS.

Alice является стартапом компании Eviation из Арлингтона (штат Вашингтон). Израильские и американские инженеры спроектировали самолет, способный перевозить 9 пассажиров и 1 или 2 пилотов. Он питается от чуть более 21 500 аккумуляторных элементов, которые вместе весят более 4 тонн.

Его название вдохновлено фантастическими рассказами Льюиса Кэрролла о путешествиях «Алисы в Стране Чудес». Предлагаем вам насладиться видео его первого успешного полета:

Take-off 7:10 a.m.

Alice is flying pic.twitter.com/V7sIpPGfpB — Dominic Gates (@dominicgates) September 27, 2022

«Следующее – это производство самолетов для рынка», – заявил гендиректор Eviation Грег Дэвис.

На будущее компания Eviation запланирована выпуск еще трех моделей, существенно отличающих от прототипа с точки зрения дизайна.

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