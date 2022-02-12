Еврейское агентство начнет эвакуацию эмиссаров из Украины

Еврейское агентство приняло решение об эвакуации израильских преподавателей и членов их семей из Украины после предупреждения Израиля о поездках.

В связи с рекомендацией по поездкам в Украину, выпущенной Министерством иностранных дел Израиля, и после объявления об эвакуации израильских дипломатических семей из Украины, Еврейское агентство для Израиля, в координации с Министерством образования, завтра (13 февраля) эвакуирует образовательных шлихим (израильских эмиссаров) и членов их семей, работающих в Украине.

Старшие шлихим Еврейского агентства, находящиеся в Украине, и сотрудники организации останутся на местах и продолжат обслуживать еврейские общины в регионе.

В течение выходных команды Еврейского агентства, в координации с израильскими государственными учреждениями, работали над тем, чтобы дать возможность шлихим и их семьям, работающим в Украине в рамках программы «Хефциба» Министерства образования, выехать в Израиль по первому требованию.

Еврейское агентство активно работает в еврейских общинах по всей Украине, уделяя особое внимание образовательным программам, поддержке общинной жизни, укреплению связи с Израилем и оказанию помощи в алии.

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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