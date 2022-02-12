Крупнейший авиаперевозчик Нидерландов приостанавливает полеты в Украину

После отмены сегодняшнего рейса в Киев компания из Нидерландов KLM заявила, что временно заморозит авиасообщение с Украиной из-за ситуации на востоке Украины.

Голландская авиакомпания KLM заявила, что приостанавливает полеты в Украину до дальнейшего уведомления, поскольку усиливаются опасения, что Россия готовится к вторжению в страну своего западного соседа.

«Следующий рейс в столицу Украины Киев запланирован на сегодняшний вечер, но он не будет выполнен», — говорится в заявлении главной авиакомпании Нидерландов, добавляя, что решение было принято после введения «красной тревоги» и углубленного анализа безопасности.

Интересно, что KLM стала первой авиакомпанией, отменившей полеты в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

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