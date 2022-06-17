Еврокомиссия одобрила заявку на кандидатство Украины в ЕС

В Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза, но Украина должна будет выполнить ряд необходимых шагов.

Об этом сегодня, 17 июня, объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы рекомендуем предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала стремление жить по европейским ценностям и стандартам. И начал перед войной путь в ЕС», – написала Урсула фон дер Ляйен.

Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Еврокомиссия поддержала статус кандидата для Молдовы. Однако Грузии для получения такого же статуса необходимо выполнить условия.

Ранее Курсор писал, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины. Лидеры четырех европейских стран, которые сегодня прибыли в Киев, на встрече с Владимиром Зеленским заявили, что выступают за то, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

Также сообщалось, что Шольц, Макрон и Драги осудили зверства россиян в Ирпене и Буче. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве в четверг.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!