Еврокомиссия одобрила заявку на кандидатство Украины в ЕС

Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза, но Украина должна будет выполнить ряд необходимых шагов.

Об этом сегодня, 17 июня, объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы рекомендуем предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала стремление жить по европейским ценностям и стандартам. И начал перед войной путь в ЕС», – написала Урсула фон дер Ляйен.

Ukrainians are ready to die for the European perspective.

We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l

