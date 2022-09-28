Евросоюз представил восьмой пакет санкций против рф: что под запретом

Российская федерация не останавливает свою агрессию против Украины, а наоборот, обостряет ситуацию. За незаконно проведенные на оккупированных землях Украины «референдумы», Евросоюз решил усилить санкции против страны-агрессора.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, россия вышла на новый уровень эскалации конфликта в войне, потому что силой забирает украинские земли, пугает применением ядерного оружия и устраивает мобилизацию. Европейская комиссия намерена сделать так, что рф заплатила за такие действия, поэтому предложила 8-й пакет санкций.

Отмечается, что он вводит персональные ограничения против российских физических и юридических лиц. А также с рф запрещается торговля военными технологиями, в частности запчастями для авиации, электронными компонентами и специфическими химическими соединениями.

Согласно прогнозу, новый пакет санкций должен лишить россию дохода в 7,5 миллиарда долларов.

Фон дер Ляйен также предложила запретить допуслуги для россии, гражданам стран ЕС не разрешат занимать руководящие посты в российских госкомпаниях.

«Курсор» писал ранее, что пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года против президента рф путина и российского режима, был включен в законодательство Норвегии и вступил в силу в этой стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!