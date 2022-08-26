Еще одна страна присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против россии

Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года против президента рф путина и российского режима, был включен в законодательство Норвегии и сегодня вступает в силу в этой стране.

Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

«Мы снова действуем совместно с ЕС, чтобы ввести санкции против россии, чтобы сохранить давление на российское правительство и членов российской элиты. Эти санкции — необходимый ответ на жестокое и неспровоцированное нападение россии на Украину», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

В сообщении также подчеркивается, что цель широкомасштабных пакетов санкций — уменьшить способность россии финансировать свою незаконную войну в Украине.

«Существующие санкции ужесточаются, а возможности для ведения коммерческой деятельности с россией значительно сокращаются», — добавили в правительстве Норвегии.

Как сообщал Курсор, в июле главы МИД стран-членов Европейского Союза согласовали очередные ограничения против российской федерации*. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также на прием депозитов.

Сиярто также отметил, что в список санкций ЕС будут добавлены 48 частных лиц, в частности, вице-премьер россии, несколько официальных лиц рф и девять организаций, в том числе Сбербанк.

Кроме этого, президент Польши призвал демонтировать Nord Stream 2. Анджей Дуда считает, что не может быть возвращения к привычному бизнесу с россией, когда та воюет с Украиной и оккупирует ее территории.

Наша редакция писала, что Трюдо анонсировал новые санкции Канады против рф. Партнеры Украины обеспокоены последствиями российской агрессии — инфляцией, энергетическим и продовольственным кризисом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!