«Фильтрационные лагеря» рф в Украине: что о них известно

Точное количество так называемых «фильтрационных лагерей», оборудованных оккупантами из российской федерации* в Украине, пока неизвестно. Только на временно захваченных территориях Донецкой области есть сведения о как минимум 11 таких лагерях.

Точное количество «фильтрационных лагерей», оборудованных россиянами в Украине, пока неизвестно. При этом только на временно оккупированных территориях Донецкой области наличествуют не менее 11 таких «учреждений».

Об этом пишет портал Cyprus Daily News.

Отмечается, что вблизи Мариуполя, где и начались «фильтрационные» мероприятия, лагеря есть в Мангуше, Безымянном, Казацком и Никольском.

«Также есть они и в тылу так называемой «ДНР» – в Донецке, Докучаевске, Новоазовске, Старобешеве, Амвросиевке. В Херсонской области такой лагерь действует в селе Большая Лепетиха. Кроме того, фильтрационные мероприятия проходят на оккупированных территориях Харьковской и Луганской областей. Однако информации по ним гораздо меньше. Известно, что из оккупированного Рубежного людей вывозили в Старобельск, Луганск, Сорокино. А из захваченной Попасной – в Первомайск и Кадиевку», — отмечает издание.

Сообщается, что фильтрационные лагеря россияне оборудуют, как правило, в зданиях школ или каких-то учреждений. Также это могут быть палаточные города, не приспособленные к длительному пребыванию большого количества людей.

«Людей размещают на полу в кабинетах, спортзалах. Когда было холодно, многие люди болели из-за плохого или полностью отсутствующего отопления. В основном нигде нет душевых кабин. Несколько умывальников на всех и всё. Питание – плохое, и почти полное отсутствие какой-либо медицинской помощи. Некоторые из прошедших фильтрацию вспоминали, что были и летальные случаи из-за неоказания медицинской помощи», — говорится в материале.

Издание также отмечает, что, как правило, под фильтрацию попадают те, кто хочет уехать за пределы родного населенного пункта на подконтрольную Украине территорию, на оккупированную, или вообще в россию. Однако позже на фильтрацию начали забирать принудительно.

«Время проверок зависит от многих факторов. Людей там могут держать по нескольку недель в ужасающих условиях. Особенно это касается тех, кого они подозревают в проукраинских взглядах, в сотрудничестве с украинскими военными, властью. У попадающих в лагеря – чаще всего сразу забирают документы и телефоны. Их фотографируют, берут отпечатки пальцев. Раздевают. Придирчиво относятся к тем, кто имеет татуировку. Полностью проверяют телефон. Звонки, фотографии, социальные сети, мессенджеры. Затем допрашивают. Расспрашивают обо всем – жизни, работе, взглядах, планах на будущее. Как люди относятся к россии, к проведению так называемой «специальной военной операции», к украинским властям. Постоянно происходит психологическое давление. Людей запугивают. Если что-нибудь найдут в телефоне, или что-то не понравится в рассказе, то могут угрожать, бить. Прошедшим фильтрацию выдают соответствующую справку», — говорится в статье.

Отмечается, что непрошедших фильтрацию задерживают, отправляют в тюрьмы на оккупированных территориях или в россию. При этом если задержанный являлся украинским военным, его могут судить. Также могут пытаться склонить к сотрудничеству. Но в большинстве своем их держат в плену. Пытают, выбивают показания. Готовят как обменный фонд. Периодически в показаниях прошедших фильтрацию есть информация, что тех, кто не смог пройти фильтрацию – убивали.

«Подобными действиями россия нарушает международное право и осуществляет преступление против человечности. Согласно 32 статье Конвенции о защите гражданского населения, существует запрет на применение любых мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц. Эти запреты распространяется на любое грубое обращение со стороны как гражданской, так и военной власти. Россия – это страна-террорист № 1 в мире, которая должна понести наказание за все преступления, которые она осуществляет против украинского народа», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, украинский город Мариуполь был оккупирован российской федерацией в мае 2022 года и временно остается под ее контролем. Но советник городского главы города Петр Андрюшенко считает, что ВСУ в скором времени выгонят российских захватчиков и освободят горожан.

«Курсор» писал ранее, что оккупированный российскими террористами Мариуполь будет освобожден в конце текущего года — начале 2023-го.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!