ФСБ вербует украинских детей – в СБУ рассказали, зачем рф это делает

Несовершеннолетние становятся жертвами шантажа и психологических манипуляций.

Сотрудники ФСБ *рф начали вербовать украинских подростков в соцсетях и на игровых интернет-платформах, чтобы осуществлять фейковые заминирования.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Известно о многочисленных попытках российских спецслужб расшатывать внутреннее положение в Украине благодаря фейковым сообщениям о минировании инфраструктуры в различных населенных пунктах Украины. С начало года поступило более 2 тысяч анонимных угроз по подрыву госучреждений, школ, больниц и других мест, где массово скапливаются люди.

В основном информация о "минировании" поступает как интернет-сообщение из территории россии и от украинских "абонентов". Чтобы рассылать террористические сообщения ФСБ все чаще пользуется несовершеннолетними детьми, которых вербуют с помощью соцсети "Вконтакте", подконтрольных Telegram-каналов и игровых интернет-платформ.

Там сотрудники спецслужб "знакомятся" с ребенком и предлагают ему сотрудничать. Зафиксированы случаи использования шантажа, психологических манипуляция и обещаний "легких" денег за подрывную деятельность.

Перед тем, как отправлять сообщение о фейковом минировании, "анонимный террорист" получает от российского куратора список "приоритетных" объектов в Украине. Чтобы обеспечить анонимность письма, авторы используют специализированное программное обеспечение.

Однако злоумышленникам это не помогает. Украинские спецслужбы устанавливают их личности, документируют преступную деятельность и привлекают к ответственности.

Ранее мы писали, что в Крыму прогремела серия сильных взрывов.

Также "Курсор" сообщал, как быстро россияне гибнут на войне в Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!