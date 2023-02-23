В Минобороны Украины подвели итоги года войны: главные 10 побед над россией

16:50, Сегодня
Новости СНГ, Политика
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Фото: скриншот из Youtube

В ведомстве назвали свои достижения накануне первой годовщины российского вторжения.

Анна Маляр, заместитель министра обороны, отметила десять главных достижений Вооруженных сил Украины за год войны. Она подчеркнула, что украинские защитники достигли значительных успехов в годовщину полномасштабного вторжения *россии.

Одной из главных побед, по словам Маляр, была успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года. Второй значимой победой было массовое сопротивление мирного населения русским оккупантам на временно захваченных территориях.

Третьей победой ВСУ стало изгнание оккупантов с севера Украины и полная деоккупация Киевской, Черниговской и Сумской областей. Четвертая победа была связана с уничтожением крейсера «москва», а пятая – с освобождением острова Змеиный. Заместитель министра отметила, что эти победы достигнуты благодаря упорному труду и отваге украинских защитников.

«Наша шестая победа – уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа – изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре – октябре», — подчеркнула чиновница.

Девятая победа – это успешные операции противовоздушной обороны в защите Украины от подобных атак. Десятой победой стало успешное сдерживание наступления оккупантов на востоке страны.

«Курсор» писал о том, как в начале войны россияне сбивали собственные самолеты. О точном количестве сбитых самолетов точно неизвестно, но, как утверждают официальные лица США, их было больше, чем несколько штук. Журналисты выяснили, что россия могла столкнуться с нехваткой опытных пилотов, способных действовать на фронте с привлечением сухопутных войск.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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