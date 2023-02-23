В Минобороны Украины подвели итоги года войны: главные 10 побед над россией

Анна Маляр, заместитель министра обороны, отметила десять главных достижений Вооруженных сил Украины за год войны. Она подчеркнула, что украинские защитники достигли значительных успехов в годовщину полномасштабного вторжения *россии.

Одной из главных побед, по словам Маляр, была успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года. Второй значимой победой было массовое сопротивление мирного населения русским оккупантам на временно захваченных территориях.

Третьей победой ВСУ стало изгнание оккупантов с севера Украины и полная деоккупация Киевской, Черниговской и Сумской областей. Четвертая победа была связана с уничтожением крейсера «москва», а пятая – с освобождением острова Змеиный. Заместитель министра отметила, что эти победы достигнуты благодаря упорному труду и отваге украинских защитников.

«Наша шестая победа – уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа – изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре – октябре», — подчеркнула чиновница.

Девятая победа – это успешные операции противовоздушной обороны в защите Украины от подобных атак. Десятой победой стало успешное сдерживание наступления оккупантов на востоке страны.

«Курсор» писал о том, как в начале войны россияне сбивали собственные самолеты. О точном количестве сбитых самолетов точно неизвестно, но, как утверждают официальные лица США, их было больше, чем несколько штук. Журналисты выяснили, что россия могла столкнуться с нехваткой опытных пилотов, способных действовать на фронте с привлечением сухопутных войск.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!