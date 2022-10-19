Российский оппозиционер предположил, на кого путин спишет потерю Херсона

Политик Дмитрий Гудков отметил, что рф* мобилизовала на войну людей, которые не хотят и не умеют воевать.

Украинские военные продолжают идти в наступление в Херсонской области, постепенно освобождая населенные пункты от оккупации. Следующим в очереди является Херсон, который российские войска захватили в марте текущего года. Но удержать его солдатам рф вряд ли удастся. И путин уже нашел человека, на которого спишет потерю города.

Таким предположением поделился российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

По его словам, глава кремля обвинит в этом провале генерала Сергея Суровикина — командующего армией российской федерации в Украине. Для этого он и был назначен на должность.

Политик считает, что это такой громоотвод, чтобы, когда путину «прилетело», он сделал вид, что услышал людей и поменял одного генерала на другого. Но страна-агрессор мобилизовала на фронт людей, которые не умеют и не хотят воевать, а значит ни один генерал не сделает из них сильную армию.

Дмитрий Гудков рассказал, что мобилизованные прибыли из депрессивных регионов, неблагополучных семей или тех, кто не смог убежать.

«Курсор» писал ранее, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, могут ли украинские бойцы освободить Херсон от захватчиков в течение недели.

Еще мы писали, что так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Украины владимир сальдо объявил об эвакуации жителей региона с правого берега Днепра.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!