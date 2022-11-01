Генерал США предположил, на каких условиях в Украине закончится война

По словам экс-командующего армией США Бена Ходжеса, зимой ВСУ будут в более благоприятных условиях, чем армия рф*.

Несмотря на то, что украинские военные замедлили темп своего контрнаступления, они все равно продвигаются вперед и освобождают населенные пункты от оккупации. Экс-командующий армией США Бен Ходжес считает, что ВСУ смогут полностью деоккупировать свою страну и произойдет это до следующего лета.

Таким мнением он поделился в эфире «Голос Америки».

По его словам, Украине удастся полностью восстановить свой суверенитет, в том числе и вернуть под контроль оккупированный Крым. Это может случиться летом 2023 года. Но перед этим, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились до начала полномасштабного вторжения. А после этого украинские защитники будут обдумывать шаги для подготовки к деоккупации Крыма.

Американский генерал считает, что зимой ВСУ будут находиться в более выигрышном положении, чем российские захватчики, потому что боевые действия проходят на их родной земле с поддержкой всего народа в тылу. Украинцам также сыграет на руку высокая мотивация и западная поддержка.

А вот армия рф истощена, мобилизованные солдаты не обучены и не дисциплинированы, у них проблемы со снабжением. Это все добавит им трудностей.

«Курсор» писал ранее, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что война в Украине продолжится в следующем году, а также он рассказал о целях рф и возможном повторном наступлении на Киев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!