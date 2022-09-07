Главком ВСУ: война продлится в 2023 году, рф может напасть на Киев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что война в Украине продолжится в следующем году, а также он рассказал о целях рф и возможном повторном наступлении на Киев.

В статье Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности генерала Михаила Забродского сказано, что нынешняя военная ситуация не укладывается в формат блицкрига, задуманного *путиным, как и в других войн ХХІ века.

Об этом сообщает «Укринформ«.

По мнению военачальников, в 2023 году Украина продолжит воевать против российских оккупантов, в рамках чего рассматриваются разные сценарии развития войны и направления, которые будут интересовать рф. В часности, речь идет об «определенных перспективах» россии на Изюмском и Бахмутском направлениях, которая в итоге хочет полностью оккупировать Донецкую область.

Помимо это, чтобы потенциально захватить Запорожье и Днепр, путин изучает сценарии продвижения на Запорожском направлении. Если его планы будут выполнены, то значительная часть Левобережья может оказаться не под контролем Украины.

Также считается возможным повторное наступление на Киев с территории Беларуси. Самый выгодный для рф маршрут продвижения на юге – с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области. Если она добьется успехов на этих направлениях, то оккупанты смогут захватить Николаев и Одессу, а также это угрожает территориям центральных и западных областей.

«Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов. Лишним является акцентировать внимание отдельно на их чисто военном, а также политическом и информационном значениях. В то же время, вопрос их организации и осуществления требует большего внимания», – сказано в статье.

Ранее ВСУ показали уничтожение российского вертолета в Херсонской области.

Также «Курсор» сообщал, что в Генштабе ВСУ рассказали об успехах украинской артиллерии и авиации по всему фронту.

Помимо этого, генерал США поделился прогнозом касаемо освобождения Крыма украинскими войсками.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!