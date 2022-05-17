Генпрокуратура Украины показала фото российского захватчика, который насиловал украинок в Киевской области

В марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жителей в подвале, кроме одной женщины. Фассахов запугал ее оружием и расправой над семьей, а затем изнасиловал.

Служба безопасности Украины, а также Киевская областная прокуратура смогла идентифицировать российского оккупанта, который насиловал украинок в пригородах Киева. Им оказался 20-летний Булат Фассахов из 30-й отдельной мотострелковой бригады

Информацией о нем поделилась генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на странице Facebook.

Украинские разведчики и правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы заявить, что Фассахов точно совершил преступления по отношению как минимум к двум украинкам.

Так, в марте 2022 года он с сослуживцем ворвался в частный дом в селе Броварского района. Там он запер всех членов семьи в подвале, кроме одной женщины. Затем Фассахов изнасиловал ее, запугивав оружием.

Уже через несколько дней Фассахов совершил аналогичное преступление с тремя сослуживцами. Так, российские военные ворвались в другой дом, вывели всех членов семьи на улицу, а затем изнасиловали оставленную женщину.

Также в сети распространяются фотографии военного преступника.

Ранее наш сайт сообщал, что вблизи польской границы войска рф провели массивную атаку ракетами.

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Еще напомним, что в сети появилось видео, на котором украинская артиллерия одним ударом уничтожает российскую гаубицу.