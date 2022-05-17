Появилось видео, на котором ВСУ расстреляли переправу российских войск через реку Северский Донец

Российские войска продолжают наступать в Украине, однако делают это не умело, а потому несут очень больше потери как в технике, так и в людях.

Река Северский Донец протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области Украины. Российские захватчики уже не раз пытались ее перейти, однако украинские военные не позволяют им этого сделать. Армия рф* уже потеряла в попытках переправиться через реку десятки единиц военной техники. И вот в сети показали видео уничтожения очередной переправы.

Ролик показали на телеграм-канале Реальная война.

«Оккупанты опять испытали судьбу при форсировании Северского Донца. Украинские аэроразведчики выявили переправу. Поэтому оккупанты, как обычно, пошли вслед за русским кораблем», — написали администраторы канала.

Ранее наш сайт сообщал, что вблизи польской границы войска рф провели массивную атаку ракетами.

Кроме того, мы писали, что последствия обстрела россиянами украинского Харькова сняли на видео.

Еще напомним, что в сети появилось видео, на котором украинская артиллерия одним ударом уничтожает российскую гаубицу.