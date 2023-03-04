Генпрокурор Украины рассказал, поддержит ли мир трибунал над путиным

Создание трибунала для наказания высшего военно-политического руководства *россии за агрессию – это один из ключевых моментов системы полной ответственности москвы за все выявленные преступления, совершенные против украинского государства.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью «РБК-Украина».

Генеральный прокурор Украины рассказал о том, как украинским делегациям удается убеждать партнеров в правильности своих вариантов и, какие другие схемы суда над путиным предлагает Украина.

«Среди вариантов создания Трибунала действительно рассматриваются три, и два из этих вариантов предлагаются именно Украиной. Из них оптимальным, с нашей точки зрения, является создание спецтрибунала по преступлению агрессии на основании многостороннего международного договора по примеру Нюрнбергского трибунала. Это была наша идея, она остается первым вариантом, абсолютно устраивающим Украину и украинцев», — сказал Костин.

По его словам, другая модель заключается в создании спецтрибунала на основании соглашения между ООН и Украиной после принятия специальной резолюции Генассамблеи ООН о создании такого трибунала.

— Это также модель, которую мы поддерживаем и за которой мы следуем, потому что, безусловно, для того, чтобы результаты деятельности этого трибунала были признаны во всем мире, нужно, чтобы как можно больше стран присоединились к этому механизму. И одобрительная или поддерживающая резолюция Генассамблеи ООН является залогом доверия к результатам предстоящего трибунала, потому что если большое количество стран поддерживает, то результаты этого трибунала будут приняты во всем мире как справедливые», — считает он.

На сегодня Украина продолжает диалог с партнерами по определению модели, которая обеспечит на международном уровне привлечение к ответственности и наказание высшего руководства страны-агрессора. Так, страна уже заручилась поддержкой более 20 государств.

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