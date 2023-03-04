Это будет последняя битва: в украинской разведке рассказали о скором окончании войны

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов является одним из тех, кто по месяцам спрогнозировал военные действия, и внутриполитические события в самой российской федерации*. А совсем недавно, глава ГУР сделал заявление о том, что у россии заканчиваются «инструменты войны», а значит, что вскоре произойдет финальная битва.

В условиях неопределенности, вызванной продолжающейся войной, прогноз генерал-майора Кирилла Буданова становится особенно значимым. Несмотря на предупреждения украинских официальных лиц о новом наступлении со стороны россии, эксперты отмечают, что заметных изменений на фронте не произошло.

По мнению Буданова, россия уже израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов, что ставит ее экономику и производство под серьезный риск. Если российские военные не достигнут своих целей в ближайшее время, страна может оказаться лишена необходимых инструментов для продолжения войны.

В свою очередь, глава разведки Украины предполагает, что решающая битва между россией и Украиной может произойти этой весной и стать последней до окончания войны. Тем не менее, конкретных доказательств своих слов он не предоставил.

Важно отметить, что москва и Киев продолжают вести информационную войну, а некоторые военные эксперты предупреждают обе стороны о необходимости готовиться к продолжительному и кровопролитному сражению.

Ранее «Курсор» информировал, что войска россии открыли огонь из артиллерийского оружия по деоккупированной ВСУ Чернобаевке Херсонской области. В результате получил ранения годовалый мальчик.

Напоминаем, что война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Судя по последним данным минфина, после почти года войны путина экономические проблемы, похоже, усугубляются. Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!