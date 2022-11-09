Генсек НАТО отреагировал на заявление рф о выводе войск из Херсона

В Украине пока с осторожностью отнеслись к заявлению министра рф сергея шойгу*.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осведомлен о заявлении российского командования вывести оккупационные войска с правого берега Херсона. Однако он будет ждать информации о ситуации на месте.

Об этом он заявил журналистам 9 ноября.

«Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на месте», — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что российские солдаты сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области, а сейчас ВСУ постепенно продолжают контрнаступление на юге и освобождают населенные пункты Херсонской области.

Отметим, что сегодня, 9 ноября, министр обороны рф сергей шойгу отдал приказ командующему так называемой «спецоперацией» в Украине суровикину начать отводить войска за реку Днепр. В Украине к таким заявлениям рф относятся с осторожностью.

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что пока рано радоваться, Херсон вернется под контроль, когда над освобожденным городом снова будет развиваться украинский флаг.

«Курсор» писал ранее, что 9 ноября, в среду, прокремлевские источники заявили о смерти заместителя главы оккупационной администрации Херсона кирилла стремоусова.

Еще мы писали, что новый командующий российскими войсками в Украине сергей суровикин заявил, что россия перебрасывает армию на левый берег Днепра. Иначе говоря, оккупанты покидают город Херсон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!