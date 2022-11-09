Погиб замглавы оккупационной администрации Херсона стремоусов

9 ноября, в среду, прокремлевские источники заявили о смерти заместителя главы оккупационной администрации Херсона *кирилла стремоусова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Утверждается, что коллаборант погиб в ДТП. У стремоусова остались жена и дети.

Отметим, что после начала войны стремоусов, проживающий в Украине, занял пророссийскую позицию. 16 марта в здании Херсонского облсовета он возглавил незаконное собрание псевдооргана российской оккупационной администрации вместе с местными коллаборантами Комитета спасения за мир и порядок. Члены комитета намеревались убедить жителей области, что Украина не способна управлять регионом и призвать к поддержке оккупации рф.

17 марта 2022 года Херсонская областная прокуратура открыла против стремоусова процессуальное руководство в уголовном производстве, потому что он предоставлял иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Например, коллаборант пригрозил «инакомыслящим» в оккупированном Херсоне тюремным заключением, а также пообещал «перепись населения» и наказание для «живших на гранты».

Он также заявлял, что введёт на оккупированной территории в денежное обращение российский рубль с 1 мая 2022 года, но украинская гривна все равно осталась в обращении.

11 мая 2022 года Стремоусов заявил, что оккупационная администрация будет просить включить Херсонскую область в состав рф без референдума как полноценный регион. После этого в городе массово появились открытки, в которых объявили награду в размере 0,5 миллиона гривен за голову Стремоусова. После этого Стремоусов бежал из Херсона во временно оккупированный Донецк.

Также «Курсор» сообщал, что Ганц высказался о возможности расширения военной помощи Украине.

Помимо этого, стало известно, что ВСУ уничтожили уже 77 950 россиян.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!