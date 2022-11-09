Россияне заявили, что покидают Херсон

Новый командующий российскими войсками в Украине *сергей суровикин заявил, что россия перебрасывает армию на левый берег Днепра. Иначе говоря, оккупанты покидают город Херсон.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведёт неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещённых методов ведения боевых действий. Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу…Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск…Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра», ‒ заявил суровикин.

Утверждается, что министр обороны рф сершей шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и отдал приказ приступать к отводу войск.

Ранее мы рассказывали, что погиб заместитель главы оккупационной администрации Херсона стремоусов.

Также «Курсор» сообщал, что Ганц высказался о возможности расширения военной помощи Украине.

Помимо этого, стало известно, что Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 77 950 россиян.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!