Генштаб Украины заявил, что россияне наступают по четырем направлениям

Вооруженные силы россии* продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины, бросая туда дополнительные силы.

Российские войска пытаются Мариуполь, проводят наступление в районе Изюма, Рубежного и Попасной, а также пытаются прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что все еще существует вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

«На территории Беларуси осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется. Враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей», — говорится в сводке ведомства.

Кроме этого, есть данные о том, что враг восстанавливает участки железной дороги из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово. Также россияне блокируют Харьков., чтобы предотвратить продвижение ВСУ.

На Южнобужском направлении россияне также пытаются остановить продвижения ВСУ.

Армия россии* все еще пытается взять под контроль Попасную, Рубежное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское. Однак все их атаки не увенчались успехом. Россияне обстреливают населенные пункты Луганской и Донецкой областей.

На территории Донетчины и Луганщины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 – автомобильной техники противника.

Ранее Курсор писал, что россия угрожала дипломатам в ООН перед голосованием кастательно исключения россии из Совета по правам человека.

Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что из-за владимира путина россия стала государством-изгоем.

Курсор писал, что Израиль поддержал решение о приостановке членства россии* в Совете ООН. Израиль поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства россии* в Совете ООН по правам человека из-за нападения на Украину и жестокие убийства невинных мирных жителей.

«Курсор» писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!