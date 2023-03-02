Германия заверила, что после войны Украина получит гарантии безопасности от союзников

При условии, что Украине удастся защитить себя в этой войне с россией.

Германия совместно со странами-союзниками обсуждает возможные гарантии безопасности для Украины после войны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает «Stern«.

«Именно поэтому мы также ведем переговоры с Киевом и другими партнерами о будущих гарантиях безопасности для Украины. Однако такие гарантии безопасности обязательно предполагают, что Украина успешно защитит себя в этой войне», — сказал Шольц.

По мнению канцлера, маловероятно, что война будет быстро урегулирована путем переговоров. Он выразил сомнения в том, что российский лидер *владимир путин готов вести переговоры о возвращении к принципам европейского мирного порядка и достижении справедливого мира.

«На данный момент ничто не указывает на это. Скорее, путин прибегает к угрожающим жестам, таким как недавняя приостановка договора о СНВ с США. путин угрожает существованию Украины, а значит, и основам европейского миропорядка. С пистолетом у виска не может быть никаких переговоров — разве что о собственном порабощении», — отметил он.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, развал россии может стать наилучшей гарантией безопасности для Украины и всего мира. Однако, глава ГУР Украины Кирилл Буданов признает возможность распада россии на несколько регионов.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в четверг призвал Китай не посылать оружие, чтобы помочь рф в войне в Украине. Вместо этого он попросил Пекин оказать давление на москву, чтобы она отвела свои войска. Также политик заявил, что разочарован тем, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения, хотя и приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!