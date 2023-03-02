Война в Украине: Германия срочно обратилась к Китаю с призывом

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг призвал Китай не посылать оружие, чтобы помочь рф* в войне в Украине, и вместо этого попросил Пекин оказать давление на москву, чтобы она отвела свои войска.

В своем выступлении перед немецким парламентом Шольц сказал, что разочарован тем, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения, хотя и приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

«Мое послание Пекину ясно: используйте свое влияние в москве, чтобы добиться вывода российских войск, — сказал он. — И никакого оружия агрессору рф не поставлять».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.