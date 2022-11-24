Герцог провел беседу с Зеленским: что они обсудили

Герцог поблагодарил украинского лидера и сказал, что «общественность в Израиле заботится о покое украинского народа».

Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в Twitter.

В начале разговора президент Украины поддержал израильский народ на фоне терактов, произошедших 23 ноября в Иерусалиме.

«Он также подчеркнул глубокую связь между странами, которая является связью не только между лидерами, но и между гражданами, среди которых много еврейских иммигрантов из Украины. Я поблагодарил его за утешение и добавил, что общественность в Израиле заботится о покое украинского народа и всячески работает над облегчением его гуманитарных страданий. Президент Зеленский приветствовал завершение выборов в Израиле и выразил надежду на сотрудничество с правительством, которое будет сформировано», ‒ поделился Герцог.

Президент Израиля рассказал коллеге о том, как формируется правительство. Также он подчеркнул желание продолжать диалог с Украиной по разным гуманитарным вопросам, что становится особенно актуально на фоне приближающейся зимы. Герцог добавил, что они «договорились поддерживать связь и дальше».

Ранее Герцог прокомментировал теракт в Иерусалиме и сказал, что эта трагедия «не ослабит нас и не подорвет нашего права на мирную жизнь на Земле Израиля и в нашем государстве, в том числе в Иерусалиме, нашей вечной столице». Также он сказал, что страна будет и дальше оставаться сильной, а подробнее об этом читайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что у Зеленского назвали основную цель ракетных ударов *рф.

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