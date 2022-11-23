Герцог заявил, что Израиль «продолжит оставаться сильным»

Президент Ицхак Герцог заявил, что теракт в Иерусалиме сегодня утром «не ослабит нас и не подорвет нашего права на мирную жизнь на Земле Израиля и в нашем государстве, в том числе в Иерусалиме, нашей вечной столице».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Выступая на государственном мероприятии, посвященном празднику Сигд, проводимому эфиопской общиной, Герцог сказал, что Израиль «продолжит твердо и решительно противостоять ненавистным террористическим группам и презренным террористам и доказать, что в мире нет силы, которая разрушит единый израильский дух».

Также сообщается, что уходящий премьер-министр Яир Лапид проводит брифинг с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу после теракта в Иерусалиме сегодня утром.

Не вдаваясь в подробности содержания брифинга, партия Нетаниягу «Ликуд» благодарит Лапида за обновление безопасности и поддерживает усилия по поимке террористов, заложивших две бомбы, которые унесли одну жизнь и ранили 19 человек.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.

Полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме. В Иерусалиме ведутся поиски террористов и возможных дополнительных бомб.

Кроме этого, раскрыта личность погибшего во время взрыва в Иерусалиме. Один из друзей погибшего сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.