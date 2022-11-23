У Зеленского назвали основную цель ракетных ударов рф

В результате ракетной атаки многие регионы Украины остались без света и водоснабжения.

Сегодня днем, 23 ноября, *российская федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Противник снова обстрелял энергетические объекты. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал основную цель таких атак.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, настоящая цель рф достаточно проста и неожиданна — они ненавидят украинцев. Михаил Подоляк отметил, что россия прекрасно понимает, что после проигрыша в войне ей придется отвечать за большое количество совершенных военных преступлений, а также возмещать нанесенный Украине ущерб.

Но сейчас россияне пытаются просто уничтожить страну и цинично «заморозить» ее население, оставив без электричества, тепла и воды. По мнению советника руководителя ОП, у россиян нет военных смыслов, а только психологическая ненависть на животном уровне.

«Курсор» сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на ракетный удар рф и сказал, что кремль не получит переговоров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!