Глава чечни кадыров находится в критическом состоянии - разведка Украины

Данные о критическом состоянии главы чечни подтверждаются из разных источников, причем причиной болезни не является ранение.

Глава чечни рамзан кадыров* находится в критическом состоянии.

Об этом порталу Obozrevatel сообщил представитель главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.

По его словам, у Кадырова обострились болезни, приведшие к тяжелому состоянию.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник кадыров находится в тяжелом состоянии - имеющиеся болезни обострились и повлекли за собой такое тяжелое состояние", - сказал Юсов.

Он отметил, что данные о критическом состоянии главы чечни подтверждаются из разных источников, причем причиной болезни не является ранение.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – сказал представитель ГУР.

Как информировал Курсор, российские СМИ сообщили, что глава чечни рамзан кадыров находится в коме. В то же время российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы рф геннадий гудков со ссылкой на высокопоставленные источники в чечне рассказал, что у кадырова огромные проблемы со здоровьем - ему провели операцию на почках, которая прошла неудачно.

Также мы писали о том, что лидер чечни рамзан кадыров обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения, бывшего вице-премьера республики Эльхана Сулейманова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!