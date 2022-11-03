Глава дипломатии ЕС рассказал, почему путин пытается разрушить Украину

Российская федерация* продолжает усиленно обстреливать территорию Украины, применяя ракеты и иранские дроны-камикадзе. Оккупанты целятся в объекты критической инфраструктуры страны, а также жилые дома. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что рф терроризирует мирных жителей, потому что ее армия терпит неудачи на поле боя.

Об этом сообщает издание Reuters.

По его словам, путин понимает, что не может захватить страну, поэтому начинает ее разрушать. Все видят, как «вторая армия мира» терпит поражение в боях с Вооруженными силами Украины.

Жозеп Боррель отметил, что глава кремля планомерно разрушает страну и надеется, что зимой его солдаты смогут достичь определенных успехов.

Глава дипломатии ЕС призвал страны Запада продолжать поддержку Украины, которая восемь месяцев борется за свою независимость и свободу.

«Курсор» писал ранее, что в Украине продолжается война, и идет подготовка к зимнему периоду. И если ВСУ обеспечены зимней форме, в частности им помогает США и НАТО, то армия путина столкнулась с рядом проблем.

Еще мы писали, что в кремле заявили, что не хотят ядерной войны, но в некоторых случаях, нажатие кнопки станет единственным способом спасти государство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!