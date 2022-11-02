Рф назвала условия, при которых возможно применение ядерного оружия

В кремле* заявили, что не хотят ядерной войны, но в некоторых случаях, нажатие кнопки станет единственным способом спасти государство.

Президент российской федерации владимир путин продолжает ядерный шантаж, но при этом обвиняет другие страны в том, что они могут посягнуть на территориальную сохранность его государства. В министерстве обороны рф заявили, что не хотят допускать ядерную войну, но есть условия, в которых они будут вынуждены нажать кнопку.

Об этом сообщается на Telegram-странице ведомства.

В россии отметили, что гипотетически могут применить ядерное оружие, но только в ответ на агрессию, которую будут осуществлять с применением оружия массового уничтожения или же агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется существование самого государства.

При этом, сказано, что россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей. В министерстве также ризвали страны ядерной «пятерки» отказаться от попыток ущемлять важные интересы друг друга.

«Курсор» писал ранее, что бывший президент российской федерации и заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев угрожает ядерным ударом по Украине в случае ее победы в войне.

Еще мы писали, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ядерный удар по Украине означает для рф «немедленный выход из клуба цивилизованных наций».

* до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!