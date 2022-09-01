Глава МАГАТЭ рассказал, что увидел на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что увидел на оккупированной рф* Запорожской атомной электростанции, которую часто обстреливала российская армия.

По словам Гросси, за несколько часов инспекторам удалось собрать очень много информации.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Ключевые вещи, которые мне нужно было увидеть, я видел, и ваши объяснения были очень четкими», – заявил глава МАГАТЭ во время беседы с российскими СМИ.

В «Энергоатоме» сообщили, что по состоянию на 18.00 1 сентября этого года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Сейчас на ЗАЭС остались 5 инспекторов, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Предполагается, что они там пробудут до субботы, 3 сентября.

Помимо этого, во время визита на ЗАЭС удалось снять военную технику рф, что запрещено нормами международного права. Российские пропагандисты утверждают, что она обеспечивает радиационную и химическую защиту станции.



Ранее «Курсор» сообщал о ядерном шантаже россии, который может остановить миссия Магатэ.

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Кроме этого, за время полномасштабного российского вторжения в Украине погибли как минимум 380 детей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!