Сможет ли миссия МАГАТЭ остановить ядерный шантаж россии

Сегодня, 1 сентября, миссии МАГАТЭ удалось добраться до Запорожской АЭС, даже несмотря на обстрелы со стороны российских оккупантов. Теперь инспекторам предстоит поспособствовать обеспечению ядерной безопасности и разрешению этой тревожной ситуации.

Генеральный директор Рафаэль Гросси утверждает, что 14 членов официальной делегации оценят физический ущерб, нанесенный ЗАЭС во время войны, условия труда работников станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны стратегически важного объекта, а также обеспечить гарантии безопасности и не допустить повторения чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает Cyrpus Daily News.

Сложившаяся ситуация в Запорожье является крайне тревожной, особенно с начала августа, когда армия рф систематически обстреливает окрестности АЭС, периодически попадая снарядами в непосредственной близости к реакторам. Разумеется, пропаганда рф и ее руководство обвиняют в этом Украину, о чем мы уже рассказывали в материале об информационной агрессии россии.

В середине лета путинские войска замедлились в своем продвижении на юго-восточных территориях Украины. В некоторых местах украинские военные начали контрнаступление и освобождение оккупированных населенных пунктов.

В этой ситуации россия решила прибегнуть к активизации ядерного шантажа, для чего создает риск техногенной катастрофы на ЗАЭС. Это ставит под угрозу не только Украину, но и другие европейские страны. Правительство рф желает отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины, чтобы затем остановить электростанцию, что позволит присоединить ее к россии и направить линии электропередач во временно оккупированный Крым.

Если это и впрямь произойдет, то всевозможные тревожные сценарии будущего могут стать явью. В частности, если отключить генераторы ЗАЭС от энергосистемы Украины, тогда станет невозможной их эксплуатация для работы на собственные нужды охлаждения топлива. Вследствие этого миллионы людей столкнутся с потерей электрофикации, что приведет к остановке школ, больниц, предприятий, а также поставит жизнь многих людей под угрозу.

Речь идет о потенциально наиболее масштабном техногенном вызове за всю историю. Чтобы избежать смертей миллионов людей из-за прихотей путина, миссия Магатэ является важным и актуальным решением, которое может обеспечить ядерную безопасность для всей Европы.

Ранее МИД Израиля призвал израильтян немедленно покинуть Украину.

Также «Курсор» сообщал, что из-за российской агрессии в Украине погибли как минимум 380 детей.

Кроме этого, британская разведка рассказала о сложной ситуации на южном фронте Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!