МИД Израиля призвал израильтян немедленно покинуть Украину

Со срочным сообщением к израильтянам, которые отправились в преддверии Рош ха-Шана в Умань, официально обратилось министерство иностранных дел.

Министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам с призывом немедленно покинуть Украину.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Срочное предупреждение МИДа о поездках в Умань в предверии Рош ха-Шана: “Гражданам Израиля, которые находятся в Украине, необходимо немедленно покинуть Украину. Взрывоопасная ситуация с безопасностью включает в себя опасность бомбардировки с воздуха или ракетного обстрела гражданских населенных пунктов и районов, в том числе в центре и на западе страны, представляющих реальную и непосредственную опасность для жизни”.

Ранее Курсор писал, что главный раввин Украины: Не приезжайте в Умань в этом году. Известный киевский раввин в понедельник посоветовал евреям не ездить в украинский город Умань для ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана из Брацлава во время Рош ха-Шана из-за опасностей, связанных с российским вторжением.

Также мы сообщали, что СБУ и Нацполиция Украины выступили со срочным обращением к паломникам-хасидам. Силовики совместно с правоохранительными структурами Израиля призвали паломников в этом году воздержаться от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана.

Михаэль Бродский о запрете въезда хасидов в Умань на Рош ха-Шана: Пока еще ничего не решено. Лидеры еврейской общины в Умани настаивают на том, что город находится далеко от линии фронта, а потому в нем можно найти безопасное место для паломничества.

Кроме этого, посол Израиля в Украине: Я не советую евреям приезжать в Умань в этом году. Посол Израиля, который частично вернулся к работе в Киеве, заявил: «Украина еще не решила, одобрять ли приезд паломников в Умань на Рош ха-Шана, но в любом случае обеспечить безопасность молящихся будет очень сложно».

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