Он не единственный высокопоставленный чиновник, не ставший участником мероприятия в украинской столице.

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем не смог посетить Украину для участия во встрече Совета министров ЕС в Киеве, потому что забыл свои документы.

Об этом пишет Die Presse со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

По информации журналисты, Бильстрем забыл свой паспорт в Швеции. По этой причине дипломат не смог пересечь польско-украинскую границу.

"Поэтому министру буржуазных "умеренных" пришлось отказаться от восьмичасовой поездки поездом в Киев", – сказано в материале.

Интересно, что заседания также не посетили глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отказавшийся становиться его участником, главный дипломат Латвии Кришьянис Кариньш, заболевший COVID-19, и глава МИД Польши Збигнев Рау. Последний это обосновал плохим состоянием здоровья и спадом в польско-украинских отношениях, но уточнил, что Киев и Варшава имеют общий интерес – остановить российский империализм.

Ранее мы писали, что Илон Маск оскандалился из-за неприемлемого твита о Владимире Зеленском.

Также "Курсор" сообщал, что в Швеции мафиози избежали тюрьмы из-за нелепой лазейки в законодательстве.

Помимо этого мы писали, что главарь чечни рамзан кадыров отличился «нестандартным» решением на фоне слухов о своей болезни. Так, он впервые за последнее время решил провести крупное собрание правительства региона, в ходе которого одобрил назначение своей 24-летней дочери, айшат кадыровой, на должность заместителя председателя правительства чечни по социальным вопросам. До этого она находилась на должности министра культуры республики.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!