Илон Маск оскандалился из-за неприемлемого твита о Владимире Зеленском

Илон Маск высмеял Владимира Зеленского за его попытки остановить войну в Украине.

1 октября Илон Маск опубликовал в своем твиттер-аккаунте мем с Владимиром Зеленским, высмеивая просьбы президента Украины о финансовой помощи его стране.

«Когда прошло пять минут и ты не попросил о миллиарде долларов помощи», — гласит надпись на картинке, повторяющая российские пропагандистские нарративы.

Твит собрал 80 миллионов просмотров, 800 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев. Большинство из них писали негодующие и оскорбленные таким невежеством украинцы, а также те, кто поддерживает их страну. Многие из них выразили отвращением мемом Илона Маска, обвинив его в том, что он насмехается над лидером, который пытается помочь своей стране выжить в геноцидной войне, начатой россией*.

«Интересно, когда @elonmusk перестанет стесняться и начнет открыто оправдывать геноцид украинцев и поддерживать бомбардировки украинских городов», — написал один из известных общественных деятелей Украины Денис Казанский.

I wonder when @elonmusk will stop being shy and will start openly justifying the genocide of Ukrainians and supporting the bombing of Ukrainian cities pic.twitter.com/0FXtQZtb9v — Денис Казанський (@den_kazansky) October 2, 2023

«О, посмотрите, это сын южноафриканского добытчика изумрудов жалуется на помощь США после того, как его автомобильная компания получила огромные субсидии от правительства США, чтобы он мог продавать более дешевые автомобили, изготовленные из российского сырья и собранные на китайском гигантском заводе», — написал американский активист Пекка Каллиониеми.

Oh look, it's the South African emerald miner's son complaining about US aid after his car company was massively subsidized by the US government so that he could sell cheaper cars manufactured from Russian raw materials and put together in a Chinese gigafactory. pic.twitter.com/hnrWNAsOhV — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) October 2, 2023

«Президент Зеленский пытается положить конец геноциду, защищая свой народ в крупнейшей сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны, и самый богатый человек в мире теперь смеется над ним, тогда как компании Илона достигли прибыльности только благодаря государственным субсидиям и подачкам налогоплательщиков», — написал американский ветеран Джейк Броэ.

President Zelensky is trying to put a stop to a genocide while defending his people in the largest land war in Europe since WW2 and the richest man in the world now mocks him when Elon’s companies only ever reached profitability thanks to government subsidies and taxpayer… pic.twitter.com/fP21TDyCm8 — Jake Broe (@RealJakeBroe) October 2, 2023

Твит Илона Маска также раскритиковал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он оказался по уши в д*рьме", - написал чиновник.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!