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Илон Маск оскандалился из-за неприемлемого твита о Владимире Зеленском

13:52, Сегодня
Мировые новости, Новости СНГ
илон маск фото
Фото: Marques Brownlee / YouTube
Илон Маск высмеял Владимира Зеленского за его попытки остановить войну в Украине.

1 октября Илон Маск опубликовал в своем твиттер-аккаунте мем с Владимиром Зеленским, высмеивая просьбы президента Украины о финансовой помощи его стране.

«Когда прошло пять минут и ты не попросил о миллиарде долларов помощи», — гласит надпись на картинке, повторяющая российские пропагандистские нарративы.

Твит собрал 80 миллионов просмотров, 800 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев. Большинство из них писали негодующие и оскорбленные таким невежеством украинцы, а также те, кто поддерживает их страну. Многие из них выразили отвращением мемом Илона Маска, обвинив его в том, что он насмехается над лидером, который пытается помочь своей стране выжить в геноцидной войне, начатой россией*.

«Интересно, когда @elonmusk перестанет стесняться и начнет открыто оправдывать геноцид украинцев и поддерживать бомбардировки украинских городов», — написал один из известных общественных деятелей Украины Денис Казанский.

«О, посмотрите, это сын южноафриканского добытчика изумрудов жалуется на помощь США после того, как его автомобильная компания получила огромные субсидии от правительства США, чтобы он мог продавать более дешевые автомобили, изготовленные из российского сырья и собранные на китайском гигантском заводе», — написал американский активист Пекка Каллиониеми.

«Президент Зеленский пытается положить конец геноциду, защищая свой народ в крупнейшей сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны, и самый богатый человек в мире теперь смеется над ним, тогда как компании Илона достигли прибыльности только благодаря государственным субсидиям и подачкам налогоплательщиков», — написал американский ветеран Джейк Броэ.

Твит Илона Маска также раскритиковал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он оказался по уши в д*рьме", - написал чиновник.

Курсор писал, что Илон Маск прокомментировал обвинения в росте антисемитизма в своей соцсети.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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