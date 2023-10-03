Кадыров впервые за несколько месяцев провел крупное совещание правительства Чечни.

Глава Чечни, рамзан кадыров, провел крупное собрание правительства региона, что стало первым таким случаем за последние месяцы. Это также произошло на фоне распространяющихся слухов о его состоянии здоровья.

В ходе собрания главарь чечни одобрил назначение своей 24-летней дочери, айшат кадыровой, на должность заместителя председателя правительства Чечни по социальным вопросам.

Кадыров объявил в Telegram 2 октября, что председатель правительства Чечни, муслим хучиев, предложил назначить айшат кадырову на должность вице-премьер-министра по социальным вопросам. Ранее она занимала пост министра культуры республики.

Бывший вице-премьер муса дадаев, согласно предложению хучиева, должен стать главой министерства культуры вместо кадыровой. Сам рамзан кадыров поддержал это предложение, подчеркнув, что его дочь "сделала значительный вклад в улучшение работы в сфере культуры региона" и "накопила опыт".

Айшат кадырова, 24 лет, уже с октября 2021 года занимала пост министра культуры Чечни. До этого она год работала первым заместителем главы чеченского минкульта. Помимо государственной службы, она также управляла домом исламской моды Firdaws.

За ее заслуги ей вручали несколько наград, включая орден кадырова, высшую награду республики. В начале сентября путин наградил ее медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Курсор писал, что преемник кадырова в случае его смерти и сам долго не проживет, рассказал эксперт.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!