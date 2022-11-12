Глава МИД Украины готов встретиться с лавровым, но при одном условии — СМИ

По словам Дмитрия Кулебы, территориальная целостность Украины не будет предметом возможного разговора с главным российским дипломатом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет готов рассмотреть возможность встречи с главой внешнеполитического ведомства россии сергеем лавровым* на полях саммита АСЕАН в Камбодже, если тот попросит провести такой разговор.

Об этом сообщает Associated Press.

В то же время Кулеба подчеркнул, что рф продолжает использовать переговоры для создания «дымового занавеса для своей агрессии» против Украины.

«Украина победит, это лишь вопрос времени и цены. И да, некоторые достижения достигаются в военном плане, но определенные достижения Украины будут достигнуты дипломатическим путем», – уверен глава украинского МИД.

При этом, по словам Кулебы, в любом случае территориальная целостность Украины не будет предметом возможного разговора с лавровым.

Как сообщал Курсор, саммит G20 пройдет без совместного фото лидеров из-за присутствия рф. Несмотря на то, что глава кремля владимир путин отказался прилететь на саммит, вместо него будет представлять страну министр иностранных дел россии сергей лавров.

На предыдущих саммитах он устраивал драматические сцены, уходя из заседания после того, как заявил своим коллегам, что вторжение россии в Украину не является причиной глобального кризиса и что санкции, направленные на изоляцию его страны, равносильны объявлению войны.

К слову, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявлял, что не будет участвовать в официальном совместном фотографировании, если на нем будет присутствовать путин. Однако, участники саммита не хотят позировать даже рядом с сергеем лавровым.

Еще мы писали, что глава кремля не против был бы посетить саммит, но понимает, что будет выглядеть довольно нелепо и смешно без каких-либо договоренностей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!