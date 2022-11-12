Саммит G20 пройдет без совместного фото лидеров из-за присутствия рф

15-16 ноября в Индонезии на острове Бали пройдет саммит G20. Как правило, лидеры стран участвуют в традиционной совместной фотосессии на мероприятии, но в этом году они решили отказаться от «семейного фото» из-за присутствия представителя рф.

Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что глава кремля владимир путин отказался прилететь на саммит, вместо него будет представлять страну министр иностранных дел россии сергей лавров. На предыдущих саммитах он устраивал драматические сцены, уходя из заседания после того, как заявил своим коллегам, что вторжение россии в Украину не является причиной глобального кризиса и что санкции, направленные на изоляцию его страны, равносильны объявлению войны.

К слову, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявлял, что не будет участвовать в официальном совместном фотографировании, если на нем будет присутствовать путин.

Однако, участники саммита не хотят позировать даже рядом с сергеем лавровым.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, также примет участие в саммите G20, но в онлайн-формате.

Еще мы писали, что глава кремля не против был бы посетить саммит, но понимает, что будет выглядеть довольно нелепо и смешно без каких-либо договоренностей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!