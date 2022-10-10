Глава Николаевской ОВА заявил, что россия готовит новые атаки по Украине

Россия уже перезарядила корабли, чтобы вновь запустить ракеты по Украине.

Армия российских оккупантов может продолжить свою террористическую деятельность уже совсем скоро.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким,

«Россия уже перезарядила корабли, чтобы вновь запустить ракеты по Украине», — написал Ким.

Он попросил всех жителей Украины быть аккуратными и не игнорироваться сигналы «воздушной тревоги», потому что рф* может атаковать «Калибрами».

«Корабли рф перезарядились, вышли в Черное море и готовится взлет авиации в Астрахани», – отметил чиновник.

Как сообщал Курсор, зампред совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что Украина всегда будет представлять россии явную угрозу.

«Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И еще. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу россии. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», – заявил медведев.

Также «Курсор» сообщал о том, что президент Европарламента Роберта Метсола назвала действия россии «отвратительными». По ее словам, ракетная атака 10 октября является настоящим преступлением, за которые нужно наказать виновных.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!