Медведев о ракетных ударах по Украине: Будут и другие

Медведев на фоне массовых ракетных ударов по всем территориям Украины призвал к уничтожению украинского политического режима.

«Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И еще. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу *россии. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», – заявил медведев в своем Telegram-канале.

Помимо бывшего президента рф, сегодняшние события прокомментировал действующий диктатор владимир путин. По его словам, удар по Украине нанесли в ответ «на теракты по территории рф». Также путин сказал, что если в будущем в россии произойдут теракты, то ответы будут жесткими и будут соответствовать уровню угроз, нанесенных его государству.

Напомним, что вследствие массированного ракетного удара по Украине, совершенного российскими оккупантами, погибли как минимум 10 человек, еще около 60 получили ранения. «Прилеты» зафиксировали в Киеве и еще в 14 регионах Украины. Подробнее читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал о том, что президент Европарламента Роберта Метсола назвала действия россии «отвратительными». По ее словам, ракетная атака 10 октября является настоящим преступлением, за которые нужно наказать виновных.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!