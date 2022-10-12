Глава Пентагона предположил, продолжат ли ВСУ контрнаступление зимой

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают от российских оккупантов свои территории. Но продолжат ли украинские защитники демонстрировать свои успехи зимой?

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин ответил на этот вопрос и выразил надежду, что ВСУ продолжат в зимний период выгонять российских захватчиков со своих земель.

По его словам, международное сообщество остается в единстве и сосредоточенным, и готово сделать все для того, чтобы помочь Украине защитить ее интересы и суверенную территорию.

Ллойд Остин надеется, что украинские военные в течение зимы продолжит делать все, чтобы вернуть все свои территории, и чтобы быть эффективными на поле боя.

Также он подчеркнул, что в последнее время украинские силы демонстрируют успехи на востоке и юге страны

«Мы можем ожидать, что такая активность продолжится зимой», — отметил Остин.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают идти в контрнаступление и освобождать территории от российских захватчиков. В Пентагоне отметили, что украинские воины демонстрируют выдающиеся успехи и смогли изменить динамику войны.

Еще мы писали, что во время контрнаступления в Херсонской области Силы обороны Украины освободили от оккупантов еще пять населенных пунктов.

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