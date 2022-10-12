Стало известно о новых успехах контрнаступления ВСУ в Херсонской области

Представитель командования также сообщил, что в освобожденных селах продолжаются стабилизационные мероприятия по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.

Во время контрнаступления в Херсонской области Силы обороны Украины освободили от оккупантов еще пять населенных пунктов.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».

Украинские защитники освободили населенные пункты Нововасиловка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное.

«ВСУ удалось закрепить успех по освобождению Нововасиловки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области», — говорится в сообщении ОК «Юг».

Представитель командования также сообщил, что в освобожденных селах продолжаются стабилизационные мероприятия по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.

Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления и логистического обеспечения.

Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий украинского войска.

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