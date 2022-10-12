Выдающиеся успехи: в Пентагоне отметили, как ВСУ изменили динамику войны

Министр обороны Соединенных Штатов Америки заявил, что решимость поддерживать защитников Украины «распространяется на все времена года».

Вооруженные силы Украины продолжают идти в контрнаступление и освобождать территории от российских захватчиков. В Пентагоне отметили, что украинские воины демонстрируют выдающиеся успехи и смогли изменить динамику войны.

Об этом рассказал министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин, передает издание «Униан».

По его словам, Украина успешно проводит наступательные атаки на российских захватчиков и несмотря на новые нападения путина* ВСУ изменили динамику войны, освободив сотни населенных пунктов и городов от оккупации. Эти победы принадлежат украинским солдатам, и США будет продолжать их поддерживать.

Министр обороны отметил, что Контактной группе удалось добиться огромного прогресса в совместном сотрудничестве, и миссия группы изменилась, поскольку изменился характер войны. На прошлой встрече в сентябре Контактная группа обязалась поддерживать самооборону Украины на долгосрочный период.

Как подчеркнул Остин, поддержка права Украины на самооборону не зависит от исхода какой-либо конкретной битвы.

«Наша решимость поддерживать защитников Украины распространяется на все времена года. Поэтому, эта контактная группа выступает в единстве и настроенности. Мы продолжим усиливать оборонные способности Украины для насущных потребностей и на долгосрочный период», — заявил Остин.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные Силы Украины получили четыре дополнительных установки HIMARS от США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!