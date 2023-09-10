Глава украинской разведки Буданов прокомментировал скандал вокруг Маска и Starlink

Буданов подтвердил, что системы Starlink действительно не работали какое-то время под Крымом.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов вчера вечером выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, который собрал украинских и международных политиков, чтобы обсудить ход войны.

Буданов сказал следующее о тактике рф*: «С точки зрения креативности и гибкости мы все еще имеем преимущество перед ними, они довольно устарели. Но они адаптируются, они пытаются изменить тактику, изменить способ использования сил, их стратегия с треском проваливается, но в их тактике есть некоторые улучшения».

Он также сказал, что россияне перешли на массовое использование дронов. «До войны они просто не понимали их важности, сейчас нас во многом копируют», — заявил Буданов.

Глава разведки также прокомментировал продолжающийся скандал вокруг Илона Маска и Starlink.

«Трудно сказать, где правда, а что выдумано. Лично я не уверен, что Илон Маск сам нажимал какие-то кнопки, чтобы остановить движение некоторых дронов».

Однако, Буданов подтвердил, что системы Starlink действительно не работали некоторое время под Крымом.

«Мы использовали специальное оборудование и знали, что для нас там нет покрытия», — добавил он.

Буданов, тем не менее, отметил, что Starlink продолжает «играть потрясающую роль», поскольку многие системы используют его для передачи данных с дронами, когда требуется удаленная связь с командными пунктами, и они неплохо зарекомендовали себя на передовой.

Курсор писал, что американская разведка оценила вероятность украинского прорыва до конца этого года.