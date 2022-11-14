Главнокомандующий ВСУ: Украина не примет никаких переговоров или компромиссов

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Киев не перестанет освобождать свои территории и не пойдет на какие-либо компромиссы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский военный пообщался по телефону с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, которого он поблагодарил за все, что американцы и сам генерал делают для Украины.

«Заверил, что мы будем бороться, пока не станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – *россия должна оставить все захваченные территории», – написал Залужный.

По словам Залужного, ситуация на фронте остается стабильной и контролируемой. Украинские защитники внимательно отслеживают деятельность оккупантов на границе с республикой Беларусь и строят «надежный щит «защиты Украины с севера.

ВСУ продолжают наступление на Харьковском направлении. Армия рф активно и безуспешно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка. Передовые подразделения и боеспособные резервы Украины помогают успешно держать оборону.

На Херсонском направлении проводятся стабилизационные действия и тоже укрепляются рубежи обороны. Генштаб ВСУ концентрирует усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах и ведении дальнейших наступательных действий, чтобы деоккупировать территории Украины и не допустить вероятного наступления.

Также «Курсор» сообщал, что у Зеленского дали «маленький совет» военному командованию рф.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!