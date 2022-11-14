Путина принесут в жертву из-за военных провалов россии в Украине — СМИ

Если нынешний президент рф не напал бы на Украину, он бы стал одним из наиболее выдающихся правителей в истории россии.

Нынешний президент рф владимир путин* совершил роковую ошибку, и теперь вместо фееричной победы у него идут поражение за поражением в зоне боевых действий. Крайним, но еще не последним фиаско стало бегство российской армии из Херсона.

Об этом говорится в материале издания Cyprus Daily News.

Отмечается, что в россии правителю могут простить все, что угодно, но только не поражение в войне.

Уже с первыми угрозами путину разразился известный российский философ, идеолог «русского мира» александр дугин. В своем телеграмм-канале он фактически озвучил призыв ликвидировать владимира путина в случае дальнейших провалов на украинском фронте. Дугин предупредил российского президента о том, что если ситуация на украинском фронте положительно не изменится, российский народ должен забрать у путина власть», — напоминает издание.

Авторы подчеркивают, что в россии сейчас сложилась уникальная ситуация, когда две большие группы влияния считают, что время правления путина на исходе. Это либералы и ультраправые националисты, ярким примером которых как раз и является дугин.

«Прямая критика путина в радикальном российском обществе беспрецедентна. Военные неудачи снижают привлекательность путина в среде российских националистов, а мобилизация и большие потери на фронте продолжают деморализовать российское общество», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что путину уже не справиться с политическим давлением на него, ведь поражения российской армии в Украине будут продолжаться. В российских регионах уже начинают понимать, что федеральный центр становится все слабее с каждым днем правления владимира путина.

«Угроза власти президента россии владимира путина становится все более очевидной и уже начался необратимый процесс трансфера российской власти, который постепенно приобретает характер заговора», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, Путин приказал демобилизовать студентов из «днр» и «лнр».

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!